Botucatu recebe quase R$ 1,4 milhão em ISS sobre pedágio no primeiro semestre de 2021

No primeiro semestre de 2021, cerca de R$ 268 milhões em arrecadações no Estado foram compartilhados entre as 293 prefeituras atendidas pelo Programa de Concessões Rodoviárias. Diversas cidades da região foram beneficiadas.

Botucatu, que pertence a região administrativa de Sorocaba, recebeu de janeiro a julho um total de R$ 1.394.363,54, segundo levantamento feito pelo Acontece Botucatu. O valor arrecadado compreende as praças de Pedágio inseridas no Município, como Marechal Rondon (SP-300) e João Melão (SP-255).

Na região administrativa de Sorocaba, foram 44 prefeituras beneficiadas com mais de R$ 43 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN), de acordo com balanço da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Os valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

Desde 2000, ano em que o imposto começou a incidir sobre as tarifas de pedágio, os repasses para as prefeituras totalizaram mais de R$ 6,4 bilhões, quantia equivalente a mais de 11,2 milhões de cestas básicas, cada uma com custo médio de R$ 567, segundo a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Veja abaixo tabela com a arrecadação dos municípios

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 31.098.973,83 1.147.700,10 1.226.367,55 ALAMBARI 10.548.529,50 488.469,77 584.064,24 ALUMÍNIO 6.133.591,91 216.398,29 251.891,07 ANHEMBI 4.954.102,86 202.788,34 233.242,60 ARAÇARIGUAMA 103.901.576,78 3.623.577,99 4.221.967,92 ARAÇOIABA DA SERRA 12.641.068,02 525.414,65 623.927,44 AREIÓPOLIS 1.721.054,74 69.464,24 79.896,22 AVARÉ 52.059.987,14 1.891.580,03 2.050.344,49 BARÃO DE ANTONINA 63.073,54 12.905,23 13.987,19 BOFETE 25.235.684,84 918.789,77 990.856,76 BOITUVA 44.561.214,03 1.446.935,44 1.594.663,87 BOTUCATU 27.449.463,29 1.214.849,23 1.394.363,54 CAPELA DO ALTO 3.407.067,71 159.886,52 191.008,47 CERQUEIRA CÉSAR 11.152.103,69 412.998,16 441.306,53 CERQUILHO 3.972.991,28 145.486,13 167.262,02 CESÁRIO LANGE 17.421.455,80 624.003,61 666.775,02 CONCHAS 7.004.535,78 288.180,64 331.458,94 CORONEL MACEDO 566.600,49 107.314,05 115.467,57 IARAS 20.611.366,51 727.385,67 777.243,26 ITAPETININGA 41.079.643,58 1.496.780,42 1.820.626,10 ITAPORANGA 1.029.529,87 204.226,46 220.719,82 ITATINGA 55.383.777,65 1.928.481,96 2.062.810,03 ITU 183.939.480,24 6.194.153,89 7.193.346,73 JUMIRIM 3.747.242,56 154.856,55 178.112,54 LARANJAL PAULISTA 5.105.827,75 210.014,97 241.554,52 MAIRINQUE 51.159.398,14 1.760.253,57 2.050.723,09 PARDINHO 20.135.489,88 743.401,37 805.531,87 PEREIRAS 818.783,18 33.036,06 37.997,34 PORANGABA 22.857.665,79 761.051,12 813.216,27 PORTO FELIZ 47.834.239,19 1.628.017,34 1.830.299,83 PRATÂNIA 490.713,26 104.309,84 116.430,51 QUADRA 15.528.941,99 544.478,95 581.799,47 RIVERSUL 210.916,82 43.154,88 46.772,93 SALTO 30.294.692,21 1.101.765,26 1.309.280,99 SÃO MANUEL 8.138.270,23 508.884,65 571.489,57 SÃO MIGUEL ARCANJO 1.931.726,87 64.276,52 78.855,54 SÃO ROQUE 56.889.915,01 2.024.862,46 2.358.789,66 SARAPUÍ 1.364.091,15 50.710,28 60.581,03 SOROCABA 77.439.290,98 2.252.506,29 2.635.769,78 TAQUARITUBA 671.632,13 141.272,01 153.493,20 TATUÍ 33.966.184,36 1.246.690,77 1.421.788,50 TIETÊ 22.090.663,52 866.757,63 999.524,84 TORRE DE PEDRA 1.761.119,26 64.415,02 68.830,25 VOTORANTIM 614.761,73 22.851,91 26.600,00 ​

