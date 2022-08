Botucatu recebe premiação do Programa Município VerdeAzul

Botucatu atingiu Qualificação II no Programa Município VerdeAzul com 79,86 pontos. A cerimônia de premiação aconteceu na última terça-feira, 23, no auditório da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) de São Paulo.

A Secretaria do Verde foi representada pela Interlocutora do Município VerdeAzul, Bélith Caroline Leite, e a suplente, Juliane Fumes Bazzo, responsáveis pelo gerenciamento das ações das diretivas ambientais.

“O Programa é importante para auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas, a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo, além de aproximar a prefeitura do corpo técnico do SIMA (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente), ajuda a implementar ações em diversas áreas, tendo como base as dez diretivas norteadoras: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos”, destacou Bélith Caroline Leite.

Sobre o programa

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado, o Programa Município VerdeAzul tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Para que um município seja qualificado é necessário atingir a pontuação mínima exigida (40 pontos), considerando as notas obtidas nas 10 diferentes diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

