Botucatu recebe hoje Mutirão do Emprego e Empreendedorismo com cerca de 300 vagas de trabalho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo promove nesta sexta-feira (2) em Botucatu, o Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, com cerca de 300 vagas de trabalho. A iniciativa disponibilizará também linhas de crédito para empreendedores e cursos de qualificação profissional, dentre outros serviços.

A prefeitura de Botucatu, parceira no evento, vai oferecer a Sala do Empreendedor para atendimento sobre abertura de MEI, além do Centro das Indústrias (CIESP) com orientações aos interessados em vagas de trabalho.

“Nossa proposta é reunir em um mesmo local uma série de serviços diferenciados, principalmente voltados ao trabalhador, para que a população de Botucatu e região possa acessá-los, tirar dúvidas e se capacitar para o mercado de trabalho”, comenta Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) terá um estande onde será possível que o trabalhador se cadastre para o encaminhamento às vagas, de acordo com cada perfil. Quem busca qualificação profissional poderá se inscrever no Programa Via Rápida com cursos de curta duração, como técnica de vendas, recepção e atendimento. O Senai e Senac também terão um estande com outras opções profissionalizantes.

Aos empreendedores, o estande do Banco do Povo irá oferecer linhas de crédito para alavancar pequenos negócios, como a Empreenda Rápido e Empreenda Mulher que, além do crédito, contam com cursos de capacitação empreendedora do Sebrae. Para os negativados na pandemia, a linha Nome Limpo oferece crédito a juro zero. Serviços do Poupatempo, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Desenvolvimento Social, com os programas Vale Gás e SP Acolhe, também estarão disponíveis para o cidadão.

O interessado deve levar os documentos de identificação (RG e CPF) para o cadastro e encaminhamento às vagas de trabalho, acesso às linhas de crédito, inscrições nos cursos de qualificação profissional, dentre outras oportunidades.

Serviço

Local: Praça da Catedral Basílica Sant’Ana (Rubião Júnior s/n) centro de Botucatu

Data: 02/09

Horário: 9h às 16h

