Botucatu realiza a seleção dos jovens alistados no Serviço Militar em 2020

A 12ª Delegacia de Serviço Militar e Junta de Serviço Militar nº 026, com o apoio do Tiro de Guerra 02-048, convocam os jovens alistados da classe de 2002 e refratários, para cumprirem com a Seleção Geral, CS – 087, que ocorrerá no período de 03 a 14 de setembro de 2020, nos horários: pela manhã, das 07:00 h às 12:00 h e à tarde, das 13:00 h às 17:00 h.

Os jovens deverão comparecer ao Tiro de Guerra 02-048, Endereço: Av. Mario Barbéris, 480 – Jardim Reflorenda, Botucatu – SP, 18605-050, portando os seus documentos pessoais: Certificado de Alistamento Militar (CAM) impresso, Carteira de Identidade (RG), Certidão de Nascimento ou Casamento, Comprovante de Residência recente (ÁGUA ou LUZ), Exames, atestado e ou laudo médico, se for o caso e Declaração Escolar, se for o caso.

Não serão aceitos documentos pessoais digitalizados e ou fotografados. A chamada para a convocação e seleção dos jovens da classe de 2002, foi enviada via SMS para o telefone cadastrado no ato do alistamento, e ou para o e-mail utilizado pelo cidadão, também cadastrado na sua ficha de informações, sendo informado ao mesmo o dia e horário do seu agendamento a fim de cumprir o compromisso da Seleção Geral para a regularização de sua situação junto ao compromisso do Serviço Militar Inicial Obrigatório previsto na Constituição Federal de 1988.

A Seleção Geral contempla a recepção e orientação aos jovens os quais passarão pela sequência dos trabalhos que são: os Postos de Atendimento (PA), Posto de Esforço Físico (PEF), Posto de Inspeção de Saúde (PIS), Posto de Entrevista (PE), Posto de Controle de Dispensa (PCD) e ou Posto de Controle de Seleção (PCS).

Para tal procedimento de trabalho, a 12ª Delegacia de Serviço Militar, instituição legal do Exército Brasileiro, juntamente, com a Prefeitura Municipal de Botucatu tomarão as medidas de segurança previstas para a prevenção no tocante à demanda do COVID – 19, sendo definido: local amplo, aberto e ventilado para a realização dos trabalhos, bem como a doação e utilização de máscaras individuais, face-shield, luvas, álcool gel, álcool 70%, e desinfetantes, seguindo os protocolos de saúde adotados pelo município, sendo o uso, individual, obrigatório de máscara por parte da equipe que integra a Comissão de Seleção, bem como por parte dos jovens e seus familiares que o acompanharem, se for o caso.

“Face à oportunidade de trabalho para a sociedade, informo aos munícipes que a Junta de Serviço Militar nº 026, na Rua General Júlio Marcondes Salgado, N° 106, Centro, telefone (14) 3882-0212, durante a Seleção Geral permanecerá fechada, retomando as suas atividades a partir do dia 15 de setembro de 2020, no horário das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 16:30h ou após Decreto Municipal. O Exército Brasileiro congratula aos jovens, da classe de 2002, pelo cumprimento do dever cívico para com a nação”, diz nota da Delegacia.