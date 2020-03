Botucatu possui canal de doações para enfrentamento da Covid-19

Atendo a pedidos de cidadãos e empresas da Cidade, o Fundo Social de Solidariedade de Botucatu disponibilizou uma conta bancaria para receber doações em virtude do enfrentamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Uma conta bancária foi aberta e todas os que desejarem poderão contribuir com o Município nas atitudes de controle, combate e prevenção da doença.

“O valor arrecadado será utilizado na compra de insumos médicos, equipamentos de EPI, medicamentos e principalmente no financiamento de pessoal especializado para atuar nos hospitais e nas unidades de saúde do Município, e também no serviço de segurança alimentar que vem sendo realizado pela Secretaria de Assistência Social”, afirma o Secretário Municipal de Governo, Fábio Leite.

Os dados bancários para as doações são os seguintes:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0292-5

Conta: 06000188-9

CNPJ: 46.634.101/0001-15

Mais informações:

Secretaria Municipal de Governo

Praça Pedro Torres, 100, Centro

Telefone: (14) 3811-1441