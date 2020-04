Botucatu: mapa mostra quais os melhores horários para compras em supermercados durante a pandemia

Ir ao Supermercado é essencial. Apesar do pedido de isolamento, é impossível não ir fazer compras e assim suprir a casa com mantimentos. A pergunta que fica é: qual o melhor horário para se fazer as compras em tempos de pandemia.

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini publicou em sua página no Facebook um mapa de calor que mostra quando mercados estão vazios ou cheios. O mapa de calor evidencia a maior movimentação nos horários de pico (veja mapa).

Final da manhã e começo da noite tradicionalmente são os períodos de maior movimento. Início da manhã e próximo ao fechamento, os mais calmos e sem movimento, com lojas muitas vezes vazias.

“A população deve procurar os estabelecimentos em extrema necessidade e optar pelos horários alternativos, para evitarmos ao máximo a aglomeração em períodos próximos a hora do almoço e o fim da tarde/início da noite”, disse Pardini.

Pensando nisso, as principais redes de Botucatu também aumentaram o tempo de funcionamento:

Jaú Serve

Todas as lojas – das 7 às 8 horas somente para idosos

Loja Floriano Peixoto – das 7 às 22 horas

Loja Vila dos Lavradores – das 7 às 21 horas

Loja Tanquinho – das 7 às 22 horas

Confiança

Todos os dias, das 6 às 22 horas

Pão de Açúcar

De segunda a sábado – 6 às 7 horas somente para idosos/ das 7 às 22 horas para demais clientes

Domingos e feriados – Das 7 às 8 horas somente para idosos/ das 8 às 22 horas para demais clientes

Manzini

Das 7 às 21 horas (Loja Cohab 1 e Jd. Brasil) / das 8 às 20 horas (Loja Cedro)

Central

Todas as Lojas – das 7 às 22 horas

Tenda

Segunda a sexta-feira – Das 7 às 22 horas

Sábados e domingos – Das 8 às 18 horas

Paulista

Loja Vila Paulista – segunda a sábado – das 8 às 21h30 / domingo – das 8 às 14 horas/ feriados – das 8 às 20 horas

Loja Vila Maria – segunda a sábado – das 8 às 20 horas / domingos – das 8 às 13 horas / feriados – das 8 às 19 horas.

