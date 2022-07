Botucatu libera aplicação da quarta dose contra Covid-19 para maiores de 18 anos nesta segunda-feira, 11

O município de Botucatu libera a partir desta segunda-feira, dia 11, a aplicação da quarta dose contra Covid-19 para maiores de 18 anos. A cidade foi a primeira cidade do País a baixar a faixa etária a receber as doses de reforço.

A imunização antecipada ocorre conforme Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento de Covid-19 de Botucatu, que recomenda a ação como prevenção ao aumento de casos da doença na Cidade e a incremento a resposta imune da população. A vacinação estará condicionada ao recebimento de doses de vacina pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) XVI Botucatu, do Governo do Estado de São Paulo.

A vacina está disponível em todas as unidade de saúde do município, entre às 8 e 16h30 e na Sala de Vacinação Noturna, que funciona no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.

Quem pode se vacinar?

Para tomar a dose de reforço, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde na data disponível para sua faixa etária, portando documento de identificação com foto o cartão de vacina da Covid-19, comprovando que já tomou as 3 doses anteriores. O intervalo entre as doses deve ser, de pelo menos, 4 meses.

Pessoas com sintomas gripais ou que tenham contraído Covid-19, devem aguardar 30 dias após os sintomas para se imunizar.

Outros públicos

A vacina de Covid-19 está disponível para outros públicos também. Pessoas acima de 30 anos já podem se imunizar com a segunda dose de reforço (4ª dose).

Pacientes imunossuprimidos podem se imunizar com a terceira dose de reforço (5ª dose) e crianças a partir dos 12 anos podem tomar a primeira dose de reforço (3ª dose).

Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

Compartilhe esta notícia