Botucatu: Inscrições abertas para 7 cursos do Sebrae nas áreas de beleza, alimentação e vendas

São 182 vagas para capacitações gratuitas nas áreas de beleza, alimentação e vendas

O Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP e Governo de São Paulo, está com inscrições abertas para sete cursos nas 18 cidades da região de Botucatu. São 182 vagas para as capacitações online voltadas para quem busca uma nova atividade ou precisa aprimorar o próprio negócio. Os cursos são gratuitos e serão realizados em agosto.

Os cursos com inscrições abertas são: Organize o espaço de seu salão de beleza, Aprenda a conservar alimentos para entrega, Entenda melhor seu cliente e venda mais, Converta melhor suas vendas criando uma experiência de compra, Seja um fotógrafo profissional com seu celular, Métodos de higienização e manipulação de alimentos e Técnicas para a criação de uma loja virtual.

As capacitações são realizadas em parceria com o Senac e Senai e incluem orientações sobre a gestão do negócio. As inscrições são válidas para as cidades de Botucatu, Avaré, São Manuel, Laranjal Paulista, Paranapanema, Itatinga, Bofete, Conchas, Porangaba, Pardinho, Areiópolis, Pereiras, Anhembi, Arandu, Pratânia, Quadra, Torre de Pedra e Jumirim. Inscrições no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

:: Cursos com inscrições abertas ::

Organize o espaço de seu salão de beleza

Data: 9 a 18 de agosto, das 19h às 22h12 (segunda a quinta)

Vagas: 30

Aprenda a conservar alimentos para entrega

Data: 10 a 26 de agosto, das 13h30 às 17h30 (terça e quinta)

Vagas: 16

Entenda melhor seu cliente e venda mais

Data: 16 a 24 de agosto, das 19h às 22h12 (segunda a sexta)

Vagas: 30

Converta melhor suas vendas criando uma experiência de compra

Data: 16 a 24 de agosto, das 19h às 22h12 (segunda a sexta)

Vagas: 30

Seja um fotógrafo profissional com seu celular

Data: 17 a 31 de agosto, das 14h às 17h12 (terça, quinta e sexta)

Vagas: 30

Métodos de higienização e manipulação de alimentos

Data: 18 a 27 de agosto, das 13h às 17h (segunda, quarta e sexta)

Vagas: 16

Técnicas para a criação de uma loja virtual

Data: 23 a 31 de agosto, das 19h às 22h12 (segunda a sexta)

Vagas: 30

Inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE