Botucatu fica em segundo lugar no estado em ranking com menor número de vítima em crimes violentos

Botucatu ficou em segundo lugar no ranking do Estado de São Paulo com menos vítimas de letalidade violenta. O fato foi divulgado nesta segunda-feira, dia 05, no Diário Oficial do Estado.

O ranking se refere ao primeiro bimestre de 2022. Nos primeiros meses do ano, por exemplo, Botucatu não teve nenhum roubo de veículo ou latrocínio, segundo a estatística.

Como esta condição necessária foi atendida, haverá o pagamento de um bônus padrão para as regionais e seus policiais, como é o caso de Botucatu.

O pagamento será realizado a título de bonificação por resultado apenas aos profissionais que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral.

O bônus para policiais é referente ao trabalho realizado nos primeiros bimestres do ano. A bonificação aos policiais não é nova. Já foi criada há alguns anos e se baseia em metas estabelecidas para cada batalhão ou departamento policiais.

