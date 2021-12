Botucatu faz última chamada de profissionais de saúde voluntários para vacinação da dose de reforço

A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu (SP) informa que esta sexta-feira (10) é o último dia para profissionais de saúde convocados confirmarem interesse em participar como voluntários na ação de vacinação da dose de reforço que será em massa para o público de 18 a 60 anos que participa do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca.

A ação, que inicialmente aconteceria no próximo dia 19, mas foi antecipada para este domingo (12), será em formato semelhante ao ocorrido nas duas primeiras aplicações durante o estudo.

Poderão se voluntariar farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, médicos e dentistas para formar a equipe de aplicadores.

Os interessados devem fazer contato com o Setor de Educação e Comunicação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O setor fica na própria secretaria, na Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores. O contato pode ser feito via telefone (14) 3811-1100.

E esta sexta-feira (10) também é o último dia para os moradores da cidade que perderam a carteirinha de vacinação retirarem a segunda via do documento. Eles devem procurar a Secretaria de Saúde até as 16h30.

Reforço em massa

Para a ação do próximo domingo, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, foi a Brasília (DF) junto ao prefeito Mário Pardini, e pediu ao Ministério da Saúde o envio de todas as 70 mil doses estimadas em apenas um lote.

A justificativa para o pedido foi que, por contra do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca, praticamente toda a população entre 18 e 60 anos completa cinco meses da aplicação da segunda dose ao mesmo tempo.



