Botucatu está fazendo o cadastro de cães para castração em Rubião Júnior

Castração de gatos ocorre todas as semanas, em convênio com clínica particular, e castração de cães é realizada através de mutirões mensais.

A Prefeitura de Botucatu, através do Setor de Castrações Gratuitas, está realizando cadastro de cães para ações de castração gratuita no Distrito de Rubião Júnior. Poderão ser castrados cães 5 meses até 7 anos.

Os interessados em castrar seus cães devem ir até a Subprefeitura de Rubião Júnior nos dias 9 e 10 de setembro, sexta-feira e sábado, das 9 às 15 horas (Rua João Calonego, 60). É necessário levar os seguintes documentos e suas cópias: RG, CPF e comprovante de endereço.

As castrações serão agendadas durante o mês de setembro.

Cadastro para castrações

A Prefeitura de Botucatu, através do Setor de Castrações Gratuitas, está realizando cadastro de cães e gatos para ações de castração gratuita. Poderão ser castrados cães e gatos a partir de 5 meses de idade.

Os interessados em castrar seus animais devem acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário da aba Canil Municipal (https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/90/canil-municipal/). O tutor deve preencher um cadastro com os dados básicos dele e do animal.

Caso já tenha feito cadastro anteriormente, não há necessidade de fazer novamente. A equipe reforça que o cadastro deve ser feito apenas por meio do formulário.

As castrações de gatos ocorrem todas as semanas, com agendamento em uma clínica particular da Cidade que tem convênio com a Prefeitura. Já as castrações de cães são realizadas através de mutirões mensais com agendamento prévio.

Serviço:

Setor de Castrações Gratuitas – Canil Municipal

Avenida Itália, s/n – Lavapés (Garagem Municipal)

Telefone: (14) 98825-7729

