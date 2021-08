Botucatu espera vacinar 10 mil pessoas contra a Covid-19 no próximo sábado, dia 14

No próximo sábado, dia 14, tem mais uma ação de vacinação em massa de Botucatu dentro do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca. Esta ação serve para imunizar aquelas pessoas que não conseguiram comprovar residência no dia 16 de maio, mas receberam a dose uma semana depois.

No dia 22 de maio foram imunizadas 5 mil pessoas nessas condições, que devem tomar a segunda dose. Porém, a Prefeitura espera vacinar o dobro disso no sábado, ou seja, aproximadamente 10 mil pessoas, já que no último domingo, 08, foram registrados quase 5 mil faltosos para aplicação da segunda dose.

Serão novamente dois pontos de apoio na vacinação:

-Ginásio Paralímpico – ao lado do Ginásio Municipal

-Ginásio Heróis do Araguaia – Rua Lourenço Castanho s/n, Jardim Iolanda

Os cidadãos devem procurar os locais portando CPF, documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte), e a carteirinha indicando a aplicação da 1ª dose.

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

