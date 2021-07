Botucatu e região ganham agência de Inovação e Desenvolvimento

TESE Agência de Inovação e Desenvolvimento



O mundo está mudando de maneira acelerada e o desenvolvimento de novas tecnologias tem sido o grande motor desta transformação. As pequenas empresas que idealizam e desenvolvem os novos produtos e serviços de base tecnológica que estão moldando o futuro são chamadas de startups.



Essa empresas apresentam como diferencial a capacidade de crescer rapidamente a um custo relativamente baixo, o que as leva a atingir não apenas o mercado local, mas também o nacional e internacional. Algumas chegam a se destacar de tal forma que passam a ser chamadas unicórnios, que são empresas avaliadasem mais de 1 bilhão de dólares.

O Facebook, o Uber e o AirBnB, por exemplo, começaram como startups e hoje são empresas reconhecidas mundialmente, empregando milhares de pessoas.

​Neste cenário de grandes mudanças no modo de viver,consumir e fazer negócios nasceu em Botucatu a TESE, uma agência especializada em inovação e desenvolvimento. A Agência é fruto da visão de quatro sócios que perceberam que existe um grande potencial na cidade e na região para o desenvolvimento de startups voltadas para as ciências da vida, pois temos universidades com altos índices de produtividade em pesquisanestas áreas, o que poderia alavancar o desenvolvimento de empresas que trariam não apenas empregos para muitosprofissionais altamente especializados que se formam todos os anos nestas instituições, mas também significaria uma importante estratégia de desenvolvimento da economia regional.

​A fundação da Agência proporcionou a possibilidade de oferecer soluções de ideação e desenvolvimento para novos negócios, em especial aqueles de base biotecnológica. O time da TESE conta com profissionais com grande capacidade de gestão eas habilidades técnicas necessárias para conduzir os pesquisadores e empreendedores nas dificuldades inerentes ao processo de tirar do papel a pesquisa ou ideia de produto e levá-las ao mercado, viabilizando um crescimento e desenvolvimento sustentável dessas empresas.

​Atuante no sistema de mentoria desde a fase de ideação da startup, a TESE auxilia no processo de validação do produto e de condução ao crescimento exponencial da empresa, unindo os desenvolvedores aos investidores que, de outro modo, acabariam por não se encontrar.

Assim, além de capacitar o empreendedor, temos um foco também no investidor, pois se para a startup é fundamental ter capital para crescer, o investidor precisa ter a segurança de que está alocando seu capital em um negócio com possibilidade de rentabilidade superior aos investimentos tradicionais. Afinal, quem não gostaria de ter investido nopróximo unicórnio quando ele ainda era um pequeno negócio?

​A TESE mantém sede na cidade de Botucatu/SP, R. Dr. Cardoso de Almeida, n. 220, com telefone de contato (14) 3882–3456, estando a disposição pra você que deseja empreender no desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias ou ainda ter a sua propriedade intelectual protegida. A TESE pode te ajudar a desenvolver seus negócios.

Contatos

Instagram: agencia.tese

e-mail: [email protected]

​Tel: (14) 3882-3456