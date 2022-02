Botucatu é destaque no Fantástico pelo baixo número de hospitalização por Covid após explosão de casos

Foto cedida por Wellington Alves ao Acontece Botucatu

A cidade de Botucatu foi destaque na edição deste domingo, 07, do programa Fantástico da Rede Globo. A baixa hospitalização pela Covid e diminuição de mortes no Brasil, mesmo com a explosão de casos, foi a pauta de uma reportagem.

O Secretário de Saúde do município, André Spadaro, foi um dos personagens da abordagem no Fantástico. Ele citou a vacinação em massa de Botucatu em 2021.

Cidade mais vacinada do estado, Botucatu registrou recentemente 700% de aumento em novos casos de Covid e mesmo assim, possui apenas 5 pessoas internadas em UTI. Na última semana houve uma queda de casos de 22%.

O motivo é bem simples, a vacinação. A cidade foi palco de um estudo de efetividade em 2021 que imunizou em massa a população adulta com duas doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

No momento mais dramático da pandemia em 2021, o Hospital das Clínicas de Botucatu chegou a trabalhar com uma porcentagem de 120% de seus 40 leitos habilitados na UTI/Covid. Eram 144 pessoas em enfermaria no apontamento mais alto no mês de junho.

Somente de Botucatu eram 111 pessoas internadas naquele momento, sendo que 38 estavam em UTI. Hoje são 11 pacientes hospitalizados nas redes, com 2 na UTI. A rede privada também trabalhava no limite de sua capacidade na oportunidade.

Reforço em massa

Recentemente outra ação aplicou a dose de reforço na população de Botucatu, desta vez com o imunizante da Pfizer. O município é líder absoluto no estado em cobertura da dose de reforço da vacina contra o coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde.

No fechamento da semana epidemiológica foram registrados 3,1 mil novos casos positivos da doença, o maior número de contaminações desde o início da pandemia. Em comparação com a semana anterior, o contágio aumentou em 25%.

Segundo dados do Vacinômetro do governo de SP, até agora, 70% dos moradores de Botucatu já receberam a dose de reforço. Os números das demais aplicações também revelam uma excelente taxa de cobertura: são 94,3% dos botucatuenses que foram vacinados com a primeira dose e 90,9% dos moradores com o esquema vacinal completo (2ª dose ou vacina de dose única).

