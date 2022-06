Botucatu deve ter fim de semana com sol, indica previsão

Foto: Júnior Quinteiro

O tempo continua estável e com pouca nebulosidade no estado de São Paulo, exceto na região sul e faixa leste que permanecem com previsão de chuva, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Em Botucatu a sexta-feira (03) será com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Segundo o Climatempo, o fim de semana promete ser de tempo estável em nossa região, sem previsão de chuva. Mínima de 13 graus e máxima de 25 graus.

