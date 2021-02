Botucatu aplicou 1203 vacinas em drive-thru para idosos de 80 a 84 anos neste sábado

Ação durou aproximadamente 7 horas no Largo da Catedral de Botucatu

Botucatu aplicou neste sábado, dia 27, um total de 1203 doses da vacina AstraZeneca em idosos entre 80 e 84 anos. As doses foram aplicadas durante um drive-thru no Largo da Catedral, nos dois sentidos, em uma ação que durou das 08h00 às 15h00.

Durante o dia longas filas foram formadas na área central da cidade, em especial nas avenidas Dom Lúcio e Santana, vias de acesso ao local da vacinação. Várias equipes da Secretaria de Saúde participaram do trabalho, além de equipes das Unidades Básica de Saúde, Agentes da VAS, Semutran, Guarda Municipal e Polícia Militar, conforme citou no Boletim Coronavírus o Secretário de Saúde André Spadaro.

“E agradecer a todos que compareceram pela compreensão, colaboração, mesmo após uma movimentação muito acima das estimativas”, disse Spadaro em parte do boletim.

Idosos que não compareceram ao drive-thru hoje, devem procurar as Unidades de Saúde do Município na segunda-feira, 01 de março, a partir das 14 horas.

Também na segunda-feira, 01 de março, a partir das 14 horas, começará a vacinação de profissionais de saúde acima dos 60 anos. Estes poderão procurar a Unidade de Saúde mais próxima de casa para imunização, portando documento original com foto, CPF e Carteira de identidade de conselho de classe ativa (ex: CRM, COREN, CREFITO, etc).

Trabalhadores gerais da área da saúde, como recepcionista, segurança e faxineiros, devem levar documento original com foto, RG e documento que comprove a função e vínculo com empresa da área da saúde, como carteira de trabalho, holerite ou crachá de identificação.

Conforme orientação do Documento Técnico da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, são considerados profissionais da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a lista:

– Profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares;

– Trabalhadores de apoio: recepcionistas, seguranças, trabalhadores de limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros;

– Profissionais que atuam em cuidados domiciliares: cuidadores de idosos, doulas/parteiras. Para cuidadores é necessário que o profissional apresente a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162;

– Funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

Veja as informações do Boletim Coronavírus