Botucatu amanhece mais uma vez com sensação de frio; não há previsão de chuva

Ainda com ventos, temperatura mínima fica na casa de 15 graus em Botucatu

Devido a atuação de um sistema de alta pressão na região sul do Brasil, parte desse sistema influenciará o tempo no estado de São Paulo, com queda nas temperaturas. A velocidade do vento é prevista continuar com rajadas até esta quinta-feira, mas não há previsão de chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a temperatura máxima para esta quinta-feira, 23, será de 25 graus. O dia novamente amanheceu com a sensação de frio por conta das fortes rajadas de vento.

Por enquanto não há previsão de chuva para a região, com temperatura mínima de 13 graus. Os ventos podem chegar a 26km/h.

