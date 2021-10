Bombeiros farão atividade do “Viva Verão” neste sábado, 30

Neste sábado, dia 30, das 09:00 às 11:00, será realizado na Rua Amando de Barros, em frente à Praça do Bosque, mais um bloqueio educativo referente à Campanha de prevenção de afogamentos “Operação Viva Verão”.

Serão distribuídos panfletos educativos, exposição de materiais de salvamento, exposição de uma piscina lúdica e fornecimento informações de prevenção. O evento conta com a união e a integração de várias instituições envolvidas com a segurança da vida e o bem estar da população.

É uma somatória de forças do Corpo de Bombeiros de Botucatu 15ºGB/5ºSGB, SAMU, Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal, Projeto Crescer Seguro, Conselho Municipal de Turismo, Tiro de Guerra 02-048, Secretaria de Turismo, Secretaria da Educação, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e outras entidades Públicas e Privadas.

O programa “Operação Viva Verão” foi desenvolvido em 2014, com o lema “Prevenir é Salvar, Educar para não Afogar” e já colaborou expressivamente com a diminuição dos números de acidentes com afogamentos em Botucatu e região.

A união destas forças e a colaboração de todos os envolvidos é de fundamental importância para atingir o objetivo final, que é a preservação de vidas e a diminuição de casos de afogamentos.