Bombeiros de Botucatu são surpreendidos com mensagens e cartas de carinho

Foi comemorado neste sábado, dia 02 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro. A data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, etc.

Em Botucatu a situação não foi diferente. O quartel do 5º Subgrupamento recebeu dezenas de manifestações e homenagens, como cartas e desenhos.

Hoje dia 02 de julho dia Do Bombeiro, fomos surpreendidos com várias cartas de agradecimento, ligações e mensagem de carinho. Isso nos dá muita força e muito ânimo para continuarmos a cumprir nossa missão. Obrigado pelo reconhecimento. BOMBEIRO, MISSÃO ÁRDUA E INFINITA, UMA VEZ BOMBEIRO, SEMPRE BOMBEIRO, disse comunicado.

A escolha desta data é uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do major João Batista de Morais Antas.

Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do Decreto nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

