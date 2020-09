Bombeiros de Botucatu finalizam treinamento de combate e prevenção a incêndios na Demétria

Os Bombeiros de Botucatu finalizaram neste sábado, dia 19, um treinamento da Brigada de prevenção e combate a incêndio em vegetação. O fato ocorreu no Bairro Demétria.

Esta é mais uma ação que o Corpo de Bombeiros de Botucatu desenvolve com a comunidade e que recebe o nome de “AfogaFogo”, pois é uma oportunidade de levar recomendações sobre a prevenção de Afogamentos e também informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.

Nesta data, especificamente, foi priorizada a atualização desta brigada que é composta por moradores e funcionários, todos voluntários dos condomínios que estão localizados naquela região.

As instruções teóricas iniciais foram ministradas através de “Live”, no modelo “homeoffice” respeitando as recomendações de distanciando social. Eles ainda assistiram um vídeo educativo extra para complementar os conhecimentos.

“A brigada da Demétria foi constituída em agosto de 2017 e vem desde então atuando com bravura no combate aos diversos focos de incêndio que surgem no bairro e conta atualmente com mais de 30 brigadistas”, diz comunicado dos Bombeiros.

O treinamento de sábado contou com a parte prática de combate à incêndios e a realização de aceiros preventivos e emergenciais. Foi possível tirar dúvidas, traçar ações estratégicas e experimentar as diversas ferramentas e materiais utilizados na extinção de incêndios.

Hoje, além dos Bombeiros instrutores o Subtenente Celestino, o Cabo Emerson e o Soldado Basseto, estiveram presentes. Lucas Trombaco; Coordenador da Defesa Civil; Márcio Piedade Vieira, Secretário Municipal do Verde e João Marcelo Elias, da Fundação Florestal, responsável pela APA- Estação Ecológica Barreiro Rico, também estavam na ação.

“Para o Corpo de Bombeiros de Botucatu esta é uma ação muito importante para a instituição e para a sociedade pois, além de poder contar com pessoas treinadas para prevenir e combater os incêndios também é uma excelente oportunidade de estreitar a relação social e educacional”. Finaliza a nota.