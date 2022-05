Bomba deve mostrar preço de combustível com 2 casas decimais a partir deste sábado

Acontece Botucatu

Começa a valer neste sábado (7) a medida que determina que os postos de combustíveis exibam os preços com apenas duas casas decimais.

A Resolução nº 858/2021, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), busca tornar os valores mais claros para os consumidores e alinhados com a expressão numérica da moeda brasileira.

Os valores devem ser exibidos dessa forma tanto no painel de preços quanto no visor da bomba de combustíveis. Mas, nas bombas, o espaço do terceiro dígito pode ser preenchido por um zero desde que permaneça travado durante o abastecimento.

A diferenciação foi proposta pela ANP para que os revendedores de combustíveis possam evitar gastos com trocas de bombas.

A agência avaliou que a mudança não deve alterar o valor final dos combustíveis, uma vez que a adoção da medida não trará custos relevantes aos revendedores, nem restrições aos preços praticados.

Fonte: CNN Brasil

Compartilhe esta notícia