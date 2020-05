Bom Prato servirá refeições gratuitas para pessoas em situação de rua

Todos os 59 restaurantes Bom Prato no estado de São Paulo vão oferecer refeições gratuitas a pessoas em situação de rua a partir da próxima segunda-feira (1º), afirmou o governador João Doria nesta sexta-feira (29). O investimento do estado será de R$ 2 milhões. Em Botucatu o restaurante do projeto fica no campus da Unesp em Rubião Junior.

“Anunciamos aqui a gratuidade para pessoas em situação de rua. 15 mil pessoas previamente cadastradas pelos municípios que possuem os restaurantes Bom Prato receberão um cartão QR code ou cartão do município e, por 60 dias, até 31 de julho, poderão fazer essas refeições de forma gratuita”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Celia Parnes.

No dia 30 de março, o governo já havia anunciado que o Bom Prato passaria a servir três refeições por dia — café da manhã (R$ 0,50), almoço e jantar (R$ 1) — para que as pessoas pudessem ter acesso à alimentação durante o período da pandemia.

Os restaurantes, no entanto, estão fazendo as refeições para viagem, em embalagens descartáveis, exceção que foi aberta devido ao atual momento.

Além da gratuidade do Bom Prato, o governador destacou que famílias em situação de pobreza e extrema pobreza vêm recebendo cestas do Alimento Solidário.

Fonte: Portal R7