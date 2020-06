Bom Prato Botucatu contrata:

✔️Cozinheiro(a) com experiência em cozinha industrial

✔️Auxiliar de cozinha com no mínimo 6 meses de experiência

✔️Nutricionista com experiência em cozinha industrial

Interessados enviar currículo com a siga botucatu no campo assunto para o

email: entidadesocialcontrata@hotmail.com ou entregar no Bom Prato.