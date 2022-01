Bolão em Campinas leva metade do prêmio da Mega da Virada

Apostas podem ser feitas até o final de dezembro

Um bolão com 14 cotas em Campinas (SP) levou metade do prêmio da Mega-Sena da Virada de 2021, segundo a Caixa Econômica Federal: Com isso, os participantes dividem um prêmio de R$ 189.062.363,74, enquanto a outra parte do valor é de uma aposta vencedora em Cabo Frio (RJ).

As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46. A assessoria da instituição não informou, até a publicação, se a aposta na metrópole foi feita presencialmente em casa lotérica ou de forma on-line.

Mega da Virada

Segundo a Caixa, a Mega da Virada 2021 registrou 333 milhões de apostas, com arrecadação total de R$ 1,51 bilhão. “O valor é 28% a mais que no ano passado, e 70,4% a mais do que o realizado em 2018”, diz o comunicado.

A quina (cinco dezenas) teve 1.712 acertadores e cada uma leva o prêmio de R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra (quatro dezenas) e levaram R$ 866,88 cada.

Fonte: Portal G1

