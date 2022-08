Bola de fogo explode no céu e fenômeno é capturado por observatório de Pardinho

Nesta madrugada desta quarta-feira, 03, foi capturado pelas câmeras de detecção de meteoros da BRAMON / GMN (Global Meteor Network) , no Sítio Paraizinho em Pardinho, uma rocha espacial que ao entrar na atmosfera da terra se transformou em Fireball, tendo explodido com violência. O vídeo foi divulgado por William Schauff em seu canal do Youtube.

William é produtor rural em Pardinho e astrônomo amador. “Eu tenho um sistema de câmeras especiais que capturam esses eventos e assim coletamos as informações científicas dessas rochas espaciais que adentram à atmosfera em altíssima velocidade, provocando muitas vezes fenômenos como esse, que é o “fireball”, ou bola de fogo, quando a rocha superaquece, inflamando e explodindo”, explicou ele ao Acontece Botucatu.

“O fireball nessa magnitude não é comum acontecer. Mas pode acontecer de uma a duas vezes por mês. Nos registros diários nós temos uma média de 600 a 1500 meteoros todas a noites, que são registrados, mas nessa como esse dessa madrugada é mais difícil acontecer”, finalizou William.

Veja os vídeos

