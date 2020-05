Bandidos explodem agência do Banco do Brasil e destroem base da PM em Ourinhos

Terror em Ourinhos, interior de SP

Criminosos fortemente armados usaram explosivos na madrugada deste sábado para roubar uma agência do Banco do Brasil na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo.

De acordo com informações preliminares da PM, pelo menos 40 homens fortemente armados chegaram em 10 veículos. Eles cercaram as bases policiais e atiraram contra um posto no centro da cidade, que ficou destruído.

Segundo testemunhas, os criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil no Centro, mas outras agências também teriam sido assaltadas. A ação durou cerca de 3 horas.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram os bandidos, com máscaras e metralhadoras, rendendo um motorista. De acordo com o G1, parte da quadrilha conseguiu fugir em direção ao Paraná.

Moradores foram feitos reféns durante a ação. Uma vítima chegou a ser baleada, mas foi socorrida e não corre riscos.

Informações do G1