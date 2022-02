Bancos não funcionam no Carnaval; confira

Foto Acontece Botucatu

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento ao público nas agências bancárias nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Na quarta-feira, o início do expediente será às 12h.

A recomendação da Febraban é de que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Vencimento de contas

As contas de consumo e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (2).

Correios

As agências dos Correios não funcionarão nos dias 28 de fevereiro e no dia 1° de março. As atividades só serão retomadas na quarta-feira, dia 2 de março, às 12h.

