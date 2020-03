Bancos anunciam que vão prorrogar dívidas de clientes por 60 dias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, nesta segunda-feira (16/3), que cinco de seus maiores bancos associados vão atender ao pedido de prorrogação do vencimento de dívidas. Pessoas físicas e empresas de pequeno porte que estejam em dia com os seus pagamentos terão o prazo de até 60 dias. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander adotarão a medida.

A decisão ajudará empresas e famílias que têm boa capacidade financeira e mantêm operações de crédito regulares e adimplentes em curso, permitindo ajustes de seus fluxos de caixa e dispensa que os bancos aumentem o provisionamento no caso de repactuação de operações de crédito que sejam realizadas nos próximos seis meses.

Segundo a entidade, os bancos vêm discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos da pandemia de coronavírus no emprego e na renda. “Entendem que se trata de um choque profundo, mas de natureza essencialmente transitória. Os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medidas de estímulo à economia”, diz o comunicado divulgado pela federação.

Fonte: Correio Brasiliense