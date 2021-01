Banco do Povo em Botucatu chegou a quase R$ 1 milhão em empréstimos para pequenos empreendedores em 2020

Uma importante opção para quem precisa iniciar ou expandir seu pequeno negócio é o Banco do Povo Paulista. O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo, executado em parceria com as prefeituras, com o objetivo de promover geração de emprego e renda por meio da concessão de empréstimos a pequenos empreendimentos.

Somente em 2020, o Banco do Povo realizou 63 contratos, com valor total de R$ 924.381,77.

Foram 35 contratos para Micro Empreendedores Individuais (MEI’s), 14 para Micro Empresa (ME), 04 para empreendedores informais, 02 para os que optaram pelo formato Eirelli e 8 para os que iniciaram no formato LTDA.

Entre os benefícios do programa está a taxa de juros de 0,35% ao mês, a mais baixa do mercado financeiro no país.

O montante em empréstimos foi praticamente o dobro do referente ao ano de 2019, quando foram feitos 54 contratos com valores totais de R$ 458.198,00.

O que pode financiar?

• Compra de mercadorias e matérias-primas

• Compra e conserto de máquinas e equipamentos

• Compra de animais e insumos agrícolas

Condições

• Até 36 vezes para pagar

• Taxa de juros 0,35% ao mês

Requisitos

• Desenvolver atividade produtiva (formal ou informal);

• Se pessoa física residir ou ter negócio no município há mais de dois anos (pessoa física produtiva);

• Não possuir restrição cadastral;

Garantias exigidas

• Avalista (pessoa física, com nome limpo, podendo ser parente de primeiro grau que não participe do negócio) / cônjuge não é aceito como avalista;

Serviço:

Banco do Povo de Botucatu

Rua Benjamim Constant, 161, Vila Jahu (Estação Ferroviária)

Telefones: (14) 3811- 1488

e-mail: [email protected]