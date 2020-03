Banco do Brasil traz recomendações para beneficiários do INSS evitarem filas e aglomerações

O Banco do Brasil divulgou nesta terça-feira, dia 24, um texto com orientações importantes durante esse período de combate ao coronavírus. Especialmente os beneficiários do INSS precisam ficar atentos com algumas medidas de prevenção.

Alguns tópicos foram divulgados para evitar filas e aglomerações de idosos nas agências; confira abaixo.

– O cartão de benefício do INSS faz compras. Não é preciso ter o dinheiro em mãos para comprar. Então, basta usar a função débito nos estabelecimentos. Será utilizada a mesma senha!

– Avalie a utilização do aplicativo BB no celular, Internet, ou uso de outros meios de pagamento (cartão de débito e crédito).

– Em caso de necessidade, procure os terminais eletrônicos, Banco 24 horas ou correspondentes bancários mais próximos de sua residência.

-Evite horários com grande fluxo e mantenha a distância mínima de 2 metros da próxima pessoa.

– Faça a Prova de Vida depois. O INSS NÃO bloqueará os benefícios daqueles que não realizarem a prova de vida nos próximos 120 dias.

-Neste período, não vá até a agência para essa finalidade pois o BB não está fazendo prova de vida.

– E se você precisar falar com o BB sem sair de casa use o WhatsApp (61) 4004-0001 ou ligue para nossa Central 0800-729-0001.

“Nesse momento, todos nós estamos dedicados a conter o avanço do Coronavírus. Precisamos utilizar todos os meios disponíveis para resolver tudo sem sair de casa e evitar o contato social. Mas isso não quer dizer que você está sozinho. O Banco do Brasil está com você”, diz comunicado do Banco.

Confira o comunicado na integra aqui