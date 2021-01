Banco do Brasil deve diminuir número de agências em Botucatu

Incertezas em Botucatu com reestruturação do BB

Clima de incerteza entre os funcionários do Banco do Brasil em Botucatu. Após a divulgação pelo Banco de um programa de Demissão Voluntária e reestruturação de agências, começam a surgir rumores sobra quais agencias podem fechar no Município.

Segundo informações de bastidores, a ideia da direção do Banco é fechar a agência 6510, localizada na Praça Comendador Emílio Pedutti, a Praça do Bosque.

Botucatu ainda conta com mais três agências, a principal delas na Rua Amando de Barros. As outras são na Vila dos Lavradores e Unesp em Rubião Junior, sendo que uma delas poderia virar escritório de negócios.

Há 4 anos o Banco do Brasil fez uma reestruturação parecida. As duas agências da Vila dos Lavradores corriam o risco de fechar, fato que não ocorreu após o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, interceder e uma delas, na Major Matheus, permaneceu aberta, porém, a agência da Brás de Assis foi fechada.

Anúncio O Banco do Brasil anunciou na última segunda-feira a abertura de dois Programas de Demissão Voluntária com a previsão de adesão de cerca de 5 mil funcionários.