Banco de Leite Humano do HCFMB recebe Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Botucatu

Neste mês de junho, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu uma Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Botucatu. A honraria é destinada a toda a equipe de funcionárias e colaboradoras pelos relevantes serviços prestados no município de Botucatu e pela comemoração do “Dia Nacional de Doação de Leite Humano”, no dia 19 de maio.

A Moção teve a autoria dos vereadores Sílvio dos Santos, Lelo Pagani, Alessandra Lucchesi de Oliveira, Rodrigo Rodrigues “Palhinha” e Rose Ielo, sendo aprovada por unanimidade em Sessão Ordinária da Câmara no dia 30 de maio.

De acordo com a Gerente Técnica de Nutrição e Dietética (GTND) do HCFMB, Marina Nogueira Berbel Bufarah, esta honraria mostra o reconhecimento da comunidade aos serviços prestados pela equipe do BLH, que pertence à Gerência, e às doadoras de leite humano. “Em nome da Gerência, agradeço imensamente a concretização dessa aclamação pela Câmara de nossa cidade. Sem dúvida, esta Moção nos impulsionará com a continuidade de todos os serviços desenvolvidos com excelência pelo BLH do HCFMB”.

Responsável técnica do BLH do HCFMB, a nutricionista Angélica Almeida agradeceu o reconhecimento oferecido pela Câmara Municipal. “Continuaremos nos empenhando a cada dia, trabalhando em prol do Aleitamento Materno e pela captação de novas doadoras de leite humano, para que nunca falte nosso alimento ouro para todos os bebês”.

Já a médica do BLH, Dr.ª Simone Manso de Carvalho Pelícia, reforça a importância deste ato de amor em forma de doação. “O leite doado ajuda muito aos bebês internados na Unidade Neonatal. Agradeço imensamente pelo reconhecimento da Câmara, por todo o apoio e incentivo recebido”, encerra.

Banco de Leite Humano do HCFMB

O Banco de Leite Humano do HCFMB fica no campus da Unesp, em Rubião Júnior, e também no Hospital Estadual Botucatu (HEBo). Por conta da quantidade de bebês prematuros atendidos, o setor precisa constantemente de doações para manter os seus estoques em níveis adequados.

Caso haja interesse em colaborar, a doação pode ser feita por mulheres que estejam em bom estado de saúde e que não sejam fumantes, usuárias de drogas ou façam uso excessivo de álcool. Todos os aparatos para coleta do leite (máscara, touca, vidro esterilizado e folheto com explicações sobre o procedimento) são fornecidos pelo HCFMB e a coleta é feita a domicílio.

O Ministério da Saúde afirma que é contra-indicada a doação de leite por mulheres com sintomas gripais, que estejam com Covid-19 ou que tenham tido contato domiciliar com outras pessoas que apresentam sintomas ou tenham testado positivo para o novo coronavírus. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3811-6410, (14) 3811-2762 e pelo celular (14) 99799 8289.

