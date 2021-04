Balão sobrevoando Botucatu com estranhas imagens intriga moradores

Um balão que está sobrevoando Botucatu neste domingo, dia 11, está intrigando muitos moradores. Diversas pessoas postaram pelas redes sociais imagens e vídeo do material.

Inicialmente acreditava-se ser um balão meteorológico. Com uma lente de longo alcance a equipe do Acontece Botucatu conseguiu aproximar a imagem, que mostra uma espécie de uma bandeira pendurada com desenhos de rostos.

Aparentemente são três mulheres, uma delas com uma mão tapando a boca. Até o momento não se sabe quem soltou esse balão e qual o objetivo da atitude.

Importante ressaltar que os balões podem cair em cima de casas, indústrias e florestas provocando grandes desastres, além do risco de acidentes aéreos envolvendo aeronaves de grande e pequeno porte.

A Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), em seu artigo 42, proíbe o transporte, fabricação e soltura de balões, com penas que variam de um a três anos de detenção e multa ao responsável.