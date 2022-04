Bacharel em Direito: como ter sucesso na área jurídica?

Curso de Direito

Fazer uma faculdade de direito é o primeiro passo para seguir uma carreira na área jurídica. são necessários dez semestres e um importante Trabalho de conclusão de curso, neste artigo damos várias dicas de temas para TCC de direito de família 2022, para concluí-lo. O curso apresenta diversas matérias como: Direito Constitucional, Direito Internacional Público, Ciência Política e Psicologia Jurídica. E, se ainda desejar advogar, é obrigatória a realização da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O papel de um bacharel é direito é bem amplo, e todos envolvem auxiliar a sociedade a manter-se de forma civilizada, mediando e trabalhando ativamente na solução de problemas. A área jurídica trabalha com os mais diversos ramos da sociedade (judicial, familiar e acadêmico, por exemplo).

O que faz esse curso especial são as muitas possibilidades de carreira, sendo os profissionais desse ramo importantes agentes da sociedade já que o apoio prestado por eles ajuda os cidadãos a assegurar seus direitos e bem-estar no geral.

Área Jurídica

De acordo com o site da Jus Brasil, um em cada dez universitários estuda Direito na universidade. Esse número pode preocupar aqueles que têm interesse nessa área de atuação, devido a alta de ofertas no mercado de trabalho. Diante de desafios como esses, há quem desista antes de começar e existem aqueles que se comprometem a realmente agregar valor à sociedade através de um bom trabalho.

O escritor e professor Ícaro de Carvalho, já até citado em provas como o ENEM, costuma defender a ideia de que “não existe concorrência”, pois atualmente as pessoas têm trabalhado de forma tão medíocre, que qualquer um que se esforce o mínimo mas que os outros se destaca e atinge o sucesso. Aqui, trazemos dicas de como ir bem e se destacar desde a graduação e monografia do TCC em direito de família.

Como escrever uma Monografia

Se você chegou até aqui, trazemos boas notícias, você já está à frente da sua concorrência! Esse é o esquema básico de como o TCC funciona. Ele é basicamente um projeto em forma de artigo científico que os alunos fazem para obter seu diploma. Um bom trabalho expande as possibilidades de carreiras pós universidade.

Vale lembrar que começar com antecedência aumenta muito as chances de um trabalho nota 10. O projeto é dividido em três macro partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao começar a rascunhar seu artigo, o pré-projeto, o primeiro passo é escolher um foco para sua monografia e TCC. Temas atuais são interessantes pois trazem algo geralmente melhor de ser problematizado.

Uma boa epígrafe é essencial para deixar a banca interessada em seu projeto desde o início! Não é proibido fazer pesquisas em sites como o Google, a internet é um bom lugar para encontrar boas fontes e idéias para o trabalho na área jurídica de forma pronta, como uma argila a ser moldada pelo universitário. a argila tem que ser de boa qualidade, mas as mãos do artista garantem o êxito do trabalho.

As ideias devem ser organizadas de forma que não faltem: um tema bem definido, o problema principal, objetivos e métodos claros, uma conclusão completa e as referências que baseiam sua pesquisa.

Direito de Família e sucessões

Durante boa parte do século XX, o Direito de Família no Brasil estava em interesse exclusivamente da Igreja, e o chamamos de direito canônico (leis e regulamentos elaborados ou adotados pela igreja). Porém, com o avanço da sociedade, surgiram outros ditadores de regras, como a Constituição da República de 1988 e o Código Civil de 2002, que deram outro disfarce ao direito de família.

O direito de família é uma área do direito civil que cuida das regras de convivência familiar, da organização e proteção da família, das relações familiares e dos direitos e obrigações delas decorrentes, incluindo os direitos sucessórios (partilha de bens).

Durante o curso, os profissionais desenvolvem a capacidade de acompanhar o estado permanente da evolução familiar, prontos para defender os interesses dos clientes diante dos conflitos contemporâneos. Diversas relações patrimoniais de família são responsabilidade desse ramo do direito, tais como: Casamento, Relação de parentesco, Regime de bens entre os cônjuges, Usufruto e administração dos bens de filhos menores, Alimentos, Bem de família, União estável, Tutela e curatela… Enfim, é uma boa área para o bacharel de Direito considerar!

Compartilhe esta notícia