Avião da Esquadrilha da Fumaça cai em Pirassununga; piloto e mecânico ejetam e são resgatados

Acidente com Super Tucano A-29 aconteceu nesta quinta (27) na Academia da Força Aérea (AFA). Tripulantes passam por exames. Em 2013, acidente com o modelo matou 2 pessoas no município.

Foto: arquivo/Acontece Botucatu

Um Super Tucano A-29 da Esquadrilha da Fumaça caiu, na tarde desta quarta-feira (27), em uma área da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), após apresentar problemas técnicos. Os dois tripulantes, o piloto e um mecânico, conseguiram ejetar antes da queda e foram resgatados pelo helicóptero da equipe de resgate da AFA.

De acordo com informações da Força Aérea, ambos estão bem e passam por exames no hospital da AFA. Moradores da região registraram a fumaça e o momento do resgate.

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer) informou que uma equipe da Força Aérea Brasileira (FAB) está se deslocando até o local para apurar o que causou o acidente.

Helicóptero resgata piloto e mecânico que ejetaram antes de queda de Super Tucano na AFA em Pirassununga — Foto: Arquivo Pessoal

Super Tucano A-29

O A-29 é usado para a formação de pilotos de caça e, também, no patrulhamento das fronteiras do Brasil.

Em março de 2013, os pilotos da FAB iniciaram os treinamentos com o modelo, que substituiu o Tucano T-27, utilizado pela Esquadrilha da Fumaça há 30 anos.

O Super Tucano tem praticamente o dobro do peso do T-27 e quase o dobro de potência. A velocidade máxima chega a 690 quilômetros por hora.

A esquadrilha foi reconhecida como unidade da FAB em 1963. Treze anos depois foi desativada e só voltou em 1983. Em seguida recebeu o Tucano T-27, fabricado no país.

A história da esquadrilha começou no Rio de Janeiro, quando instrutores de voo da escola de aeronáutica decidiram treinar acrobacias em grupo nas horas de folga. A primeira exibição para o público foi em 14 de maio de 1952. Três anos mais tarde, a Esquadrilha ganhou os próprios aviões.

Nota da FAB

Confira o posicionamento completo da FAB:

“O Comando da Aeronáutica informa que uma aeronave A-29 Super Tucano, pertencente à Esquadrilha da Fumaça da FAB, acidentou-se nesta quarta-feira, por volta das 14h15, em área desabitada no interior da AFA, em Pirassununga (SP).

Logo após o procedimento de decolagem, os dois tripulantes ejetaram-se com sucesso, vindo a aeronave a colidir com o solo. Ambos estão bem e passam por avaliações médicas previstas para este tipo de situação.

Investigadores da FAB estão se deslocando até o local para apurar os fatores contribuintes da ocorrência”.

Acidentes de avião com mortes em Pirassununga

Nos últimos 12 anos, outros 4 acidentes de avião foram registrados em Pirassununga, com 9 mortes.

Em agosto de 2013, um acidente com um Super Tucano A-29 deixou dois pilotos da AFA mortos. A queda ocorreu durante uma missão de treinamento. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), os dois ocupantes da aeronave, capitão aviador João Igor Silva Pivovar e capitão aviador Fabricio Carvalho, chegaram a realizar a ejeção, mas morreram no local.

Em junho de 2012, um cadete da AFA morreu ao ser ejetado do assento do assento de um avião modelo Tucano T-27. O acidente ocorreu próximo à cabeceira da pista, preparando-se para uma decolagem de treinamento. A vítima foi socorrida ainda com vida até o hospital da AFA, mas não resistiu aos ferimentos.

Em julho de 2011, quatro oficias morreram após quatro aviões de treinamento, do modelo T-25, baterem e caírem no chamado voo de formatura, muito usado em operações militares para simular situações reais de combate. O acidente aconteceu pouco depois da decolagem e morreram o capitão Alex Araújo Affonso Rego, o tenente Jamil Nazif Rasul Neto, o capitão Tibério César Corvello Vitola e Andre Gregoleto.

Em outubro de 2010, duas pessoas morreram após um planador cair em uma área de mata fechada durante um treinamento na AFA. Morreram o cadete Felipe Vieira Ciristino dos Santos e o instrutor Gabriel Blanco Vasquez.

Fonte: g1

