Ave é encontrada morta no Rio Bonito com anel plástico preso ao bico

Um triste flagrante de destruição na natureza foi registrado na manhã desta quarta-feira, 03, no Rio Bonito. Uma ave, aparentemente um pato selvagem, foi encontrada morta com um anel de garrafa plástica presa em seu bico e o pescoço.

O flagrante foi feito pelo rancheiro Rui Pirré, leitor do Acontece Botucatu. Essa espécie é comumente vista no balneário e por toda extensão do Rio Tietê.

A quantidade de lixo jogada nas águas do Tietê é preocupante. É comum moradores e turistas encontrarem garrafas plásticas e latas beirando os locais de banho ou encostas na região.