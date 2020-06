Automade Transportes amplia frota com unidades do Foz Super 2500, da Caio Induscar

A Automade Transportes, empresa especializada no transporte fretado de passageiros, adquiriu seis unidades do Foz Super 2500, produzido pela Caio Induscar de Botucatu.

Os ônibus irão realizar o transporte de colaboradores de contratadas de indústrias que figuram entre as maiores mineradoras do mundo.

Para facilitar o trânsito dos veículos, tanto em zonas urbanas como em áreas rurais de difícil acesso, os Foz Super 2500 contam com eixo blocante, saia lateral e balanço traseiro elevados. Outros diferenciais são a vedação contra poeira, luzes sinalizadoras (giroflex), itinerário eletrônico frontal e gancho reboque dianteiro e traseiro.

Sobre o Foz Super 2500

Possui comprimento total de 11.70 mm e acomoda 42 passageiros sentados, mais o motorista. O embarque é central por porta do tipo pantográfica.

Todas as unidades adquiridas contam com itens para o conforto dos passageiros, como ar-condicionado e poltronas modelo rodoviário, anatômicas e totalmente estofadas. Para o motorista, o assento é hidráulico com encosto de cabeça e deslocamento lateral.

O salão interno também é equipado com iluminação em LED, porta pacotes modelo executivo, cortinas em tecido e oito saídas de emergência.