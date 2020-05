  Audiência Pública tratará sobre metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020

A Secretaria Municipal de Governo, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 9º, §4º), realizará uma audiência pública junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara de Vereadores de Botucatu, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020 (janeiro a abril).

A audiência será no dia 28 de maio, quinta-feira, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal. O formato da audiência (presencial ou remota) será definido oportunamente e amplamente divulgado nos meios oficiais, conforme a situação que se verificar no momento, respeitando as medidas de restrição e de isolamento decorrentes da pandemia da Covid-19.