Ato solene comemora aniversários de Botucatu e Grupo Caio

O evento contou com a presença de autoridades que representaram todos os gestores públicos, a população e os colaboradores da empresa.

Botucatu, conhecida como a “Cidade dos bons ares e das boas escolas” é também a cidade das boas indústrias. Atualmente abriga as empresas do Grupo Caio Induscar, que há cerca de 40 anos instalava no município seu primeiro parque fabril, o da Caio, fabricante de ônibus.

São 166 anos de Botucatu, 75 anos da Caio e 20 anos do Grupo Caio. Datas que se fundem e merecem ser comemoradas. Por isso, para marcar esse momento, a Caio realizou o ato solene, seguindo todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde.

Estiveram presentes o Prefeito Municipal, Mário Pardini, e o Presidente da Câmara, Rodrigo Rodrigues. Representando a Caio, o diretor Marcelo Ruas, o gerente de RH e também vereador, Silvio dos Santos, e a gerente corporativa de Comunicação e Marketing, Tânia Pires de Souza.

Marcelo Ruas, em nome da diretoria do Grupo Caio, expressou o carinho pela cidade e a admiração pela atual gestão municipal “Agradeço ao prefeito pelo exemplo de honestidade e visão empresarial, somadas a uma competência ímpar. Temos em comum sempre lutar por tudo o que acreditamos, porque cremos que tudo vai dar certo e a Caio é exemplo disso. Tínhamos cerca de 600 colaboradores quando assumimos a empresa e hoje, 20 anos depois, com mais de 5 mil profissionais, somos os maiores empregadores da região. Estamos em Botucatu porque temos orgulho dessa cidade, em fazer parte de sua história”.

O Presidente da Câmara, sr. Rodrigo Rodrigues, “Palhinha”, resumiu o atual momento “Um dos meus primeiros empregos foi aqui na Caio. Tenho um orgulho muito grande de passar na Rondon e ver a grandeza dessa empresa. É uma cidade dentro de outra cidade. A Caio é uma família e é um presente para Botucatu. A cidade, assim como o mundo estão enfrentando essa situação difícil e a Caio tem sido uma grande parceira nessa batalha”.

Finalizando o ato solene, o Prefeito Municipal, Mário Pardini, contou alguns detalhes interessantes. “Eu sempre quis trabalhar na Caio. Na adolescência, cheguei a jogar futebol pela empresa e para mim, era uma realização. A minha trajetória profissional seguiu outros rumos e, anos depois, cruzou com a Caio. E hoje, minha história como prefeito se funde com a história dessa grande empresa, sobre a qual todos têm conhecimento do quanto é relevante para a nossa cidade.”

Pardini encerra seu discurso falando sobre parceria e gratidão: “Poucos sabem o quanto a diretoria da Caio é humana, preza pela manutenção dos empregos, valoriza as pessoas e a nossa comunidade. Por isso, como botucatuense, agradeço a homenagem à nossa amada Botucatu e retribuo expressando meu orgulho por ter a Caio como uma grande parceira de nossa cidade.”

Os convidados receberam placas alusivas aos 166 anos da cidade e agradecimento à excelência do trabalho que vem sendo realizado. O Prefeito também recebeu das mãos de Marcelo Ruas, uma maquete de um ônibus modelo Apache Vip, com a frase “Os melhores ônibus nascem em Botucatu”.