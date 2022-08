Atletismo botucatuense conquista medalhas no Paulista Sub-18

A equipe de atletismo botucatuense tem o apoio da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Neste último final de semana, atletas botucatuenses da equipe Atletismo Botucatu, representando a Equipe Incas Botucatu (Instituto Cultural Atílio Suman), participaram do Campeonato Paulista Sub18 no Centro Olímpico de Pesquisa em São Paulo.

Destaque para o atleta Marco Antônio Piva Pereira, que conquistou 3 Medalhas: Ouro nos 400 metros rasos; Prata nos 200 metros rasos e Campeão no Revezamento 4×100, juntamente com os atletas André Santos, Jean Augusto e Bruno Mendes.

Botucatu também esteve representada pelos atletas Raquel de Souza e Keyla Beatriz no Lançamento do Dardo e Arremesso do Peso; Murilo Baldi no 800 metros e 2000 metros com obstáculos e Gabriel Abdallah no Decatlo.

A equipe de atletismo botucatuense tem o apoio da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, e foi coordenada neste Paulista Sub 18 pelos Professores Mário Augusto Vasques e Marco Aurélio Ferrari.

“Essas Medalhas foram importantes para manter nosso projeto entre as principais equipes do Estado e manter os objetivos para as principais competições Nacionais”, comentou Mario Vasques.









