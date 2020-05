Atividades econômicas terão nova regulamentação em Botucatu a partir de segunda-feira, 1º de junho

A Prefeitura de Botucatu publicou em seu semanário oficial o decreto número 12.005, que dispõe sobre a abertura gradual e controlada das atividades econômicas no Município. O decreto tem vigência a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, com os seguintes destaques:

– Fica mantida a prática do distanciamento social como forma de evitar a transmissão comunitária da COVID-19;

– Os bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e similares, poderão atender, de forma presencial, até no máximo 33% (trinta e três por cento) de sua capacidade, considerada no alvará de funcionamento; As mesas deverão ter distanciamento mínimo de 2 metros. Os estabelecimentos deverão disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é realizado atendimento ao público para uso de funcionários e clientes, bem como exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para acesso ao estabelecimento, bem como, nas filas locais de espera, promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição.

– Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar promovendo o controle e limitando o atendimento a no máximo 1 cliente por fração de 10 m² no interior do estabelecimento, de acordo com a metragem estabelecida no alvará de funcionamento. Eles também devem disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é realizado atendimento ao público para uso de funcionários e clientes, bem como exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para acesso ao estabelecimento;

– Os shoppings centers, poderão atender promovendo o controle e limitando a quantidade de pessoas, do total correspondente à soma de 33% (trinta e três por cento) da capacidade da praça de alimentação, e do número correspondente à 01 cliente por fração de 10 m² das lojas, desconsiderando as demais áreas como cinemas, corredores e áreas de convivência. A praça de alimentação deverá promover o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas em todas as dimensões e as lojas deverão promover o controle e limitar a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, limitando o atendimento a no máximo 01 cliente por fração de 10 m². Eles também devem disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é realizado atendimento ao público para uso de funcionários e clientes, bem como exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para acesso ao estabelecimento;

– As atividades imobiliárias, concessionárias e escritórios estão liberadas para funcionamento.

Outros detalhes podem ser observados no Semanário Oficial da Prefeitura de Botucatu, disponível no www.botucatu.sp.gov.br.