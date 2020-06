Atividades da 1ª Conferência e Comunicação Social do HCFMB se encerram nesta quinta-feira

A 1ª Conferência de Comunicação Social do HCFMB se encerrará nesta quinta-feira, 25, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube do Hospital.

Saiba mais sobre Simone Simon, nossa palestrante de hoje:

Doutoranda em Administração com ênfase em Neuromarketing pela Florida Christian University, especialista em Negociação pela Harvard, palestrante internacional, escritora, professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atuante há mais de 15 anos nas áreas de marketing, com destaque para o desenvolvimento de negócios internacionais em empresas brasileiras e europeias.