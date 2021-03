Atendimentos presenciais no Poupatempo permanecem suspensos

As 82 unidades do Poupatempo continuam com atendimentos presenciais suspensos durante a Fase Emergencial, decretada pelo Governo do Estado. A retirada de documentos já agendados está permitida mediante apresentação de protocolo, bem como serviços de drive thru.

Além disso, casos emergenciais, como a emissão de RG para pessoas que precisam de serviços médicos, por exemplo, podem ser solicitados pelo Fale Conosco. As equipes do Poupatempo avaliam as necessidades e retornam o contato para os cidadãos.

Nas plataformas digitais, através do portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou no aplicativo Poupatempo Digital, os atendimentos estão mantidos, com 130 opções que podem ser realizadas de forma segura, sem a necessidade de sair de casa.

“Há um ano, desde o primeiro fechamento temporário de todos os postos do Poupatempo, como medida de prevenção à Covid-19, intensificamos o processo de transformação digital com a ampliação e aprimoramento dos serviços online, possibilitando aos cidadãos resolverem suas pendências pelo celular ou computador” destaca Murilo Macedo, diretor da Prodesp.

Os serviços digitais se tornaram realidade no dia a dia do Poupatempo e vêm crescendo significativamente. Hoje, já são responsáveis por mais de 70% de todos os atendimentos. Além de seguros, os canais eletrônicos do programa são eficientes e simples de serem acessados. Dos 4,6 milhões de serviços prestados nos dois primeiros meses deste ano, cerca de 3,5 milhões foram feitos pelo app e site.

Neste momento, em que todos os postos estão fechados, em função das medidas restritivas, fundamentais no combate à pandemia, os serviços mais solicitados no Poupatempo já estão disponíveis nas plataformas digitais. Com a mesma qualidade e rapidez, marcas registradas do programa, o cidadão pode solicitar a renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação na CNH, IPVA, Carteira de Trabalho, Seguro desemprego, Licenciamento e transferência de veículos, entre outros.

O novo formato de atendimento, com ênfase no digital é permanente e a meta do Poupatempo é oferecer 180 opções online ao final deste ano, e chegar a 240 até o término de 2022.

Cartilhas digitais

Idealizadas para auxiliar e esclarecer, de forma remota, as dúvidas mais frequentes dos cidadãos.

Didático e ilustrado, o material traz informações sobre 21 tipos de serviços oferecidos à população nos canais digitais do programa.

As cartilhas estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br e quem acessar poderá ter orientações e consultar o passo a passo para sobre como baixar o app Poupatempo Digital, criar login nos canais digitais do Poupatempo, ter acesso a documentos como carteira de habilitação, atestado de antecedentes criminais, licenciamento, transferência de veículos, carteira de trabalho, título de eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Secretaria Estadual da Educação, nota fiscal paulista e Sabesp, por exemplo.

Tutoriais (vídeos)

O portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) disponibiliza vídeos sobre os atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa. A série, com 14 tutoriais, está disponível também no Youtube, no www.youtube.com/poupatemposp.

Segunda via de RG

Quem precisa emitir a segunda via do RG também pode usar os meios digitais para obter o documento. Pelos totens de autoatendimento do Poupatempo ou no aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, o cidadão consegue solicitar uma nova Carteira de Identidade.

Os totens estão disponíveis em estações do Metrô e da CPTM, shoppings centers, supermercados, e unidades do Descomplica SP, por exemplo, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Os endereços estão no portal www.poupatempo.sp.gov.br, na opção Locais de Atendimento.

Já o aplicativo RG Digital SP está disponível para ser baixado gratuitamente no celular, tanto na Google Play quanto na App Store.