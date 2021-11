Atenção galera do Free Fire: Menor Show Gamer fará lives com muitos prêmios a partir de 01/12

Atenção galera do Free Fire: Menor Show Gamer realizará um Mega Show de prêmios a partir de 01/12 em seu novo Canal na Bigo Live.

O Menor Show Gamer começará a partir do dia 01 de dezembro suas lives em sua nova plataforma, a Bigo Live.

Serão diversos conteúdos exclusivos e dicas maneiras do Free Fire, salas personalizadas com prêmios para você mostrar seu talento nesse jogo que virou fenômeno no Brasil e bateu recorde de audiência em várias plataformas de streaming.

A live de estreia na sua nova plataforma será uma Festa e quem vai ganhar o presente será você! Anote aí na sua agenda quarta-feira, dia 01/12, às 17 horas, Samuel Cassinelli Biasotti, Streamer e criador do canal, fará sorteio de diversos prêmios. Aliás, os sorteios ocorrerão diariamente e serão os seguintes:

-10 pix de R$ 10

-10 PIX de R$ 20

-10 salas personalizadas (salas com prêmios)

-10 códigos de recarga de diamantes

Todos os sábados durante o mês de dezembro, além dos prêmios citados, haverá sorteio de 01 smartphone, um boné personalizado e mais 5 pix de R$ 50.

O Menor Show Gamer ganhou notoriedade em suas transmissões pelo enorme talento com o Free Fire e alcançou números surpreendentes de audiência em suas Lives.

O Streamer já fez parte do quadro de influenciadores de organizações conhecidas como battle royale, SS e-Sports, BOPE e GOD, e agora está montando sua própria organização de esports.

Não perca a live de estréia Dia 01/12, às 17 horas na Bigo Live

Clique no link do canal – https://slink.bigovideo.tv/4YQxGM

Siga a Menor Show Gamer nas redes sociais:

Bigo Live https://slink.bigovideo.tv/4YQxGM

Instagram – menorshowgamer

Facebook – sintoniagaming

YouTube – MENORSHOWGAMER

Compartilhe esta notícia