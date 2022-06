As melhores estratégias de marketing para fotógrafos

Quando você trabalha com o ramo de fotografias, você irá precisar passar muito tempo fazendo marketing para seu trabalho, afinal, sua qualidade só pode ser vista, e não explicada!

Se você procurar por dicas no google sobre o assunto, irá encontrar diversos links ultrapassados ou repetidos – vivemos em uma era moderna, onde o marketing online está tomando conta do mercado mundial.

As ideias conservadoras já não surtem mais tanto efeito, e mesmo que funcionem, ainda assim é necessário praticar o marketing online, já que todo mundo procura informações na internet hoje em dia.

É com isso que chegamos a criação deste artigo, onde mostraremos algumas dicas que mesclem as ideias clássicas antigas com as inovações modernas, para você obter o melhor resultado possível.

Estas dicas vão desde como otimizar o motor de busca, como nomear suas fotos para que possam ser encontradas na web, o que escrever em sua introdução para se destacar dos demais, como criar um portfólio para mostrar seu talento, fazer parcerias com diversos tipos de comércios, a dividir seus conhecimento com pessoas do mesmo ramo e como criar uma lista de email. Vamos começar?

Trabalhe em seu SEO

Antes de começarmos, uma breve explicação sobre o que é SEO: Search Engine Optimization (Otimização para motor de busca). Toda vez que algo é postado na internet, ela fica elegível para ser encontrada por motores de busca, como o Google.

Trabalhar em seu SEO ajuda a fazer seu conteúdo aparecer mais facilmente em pesquisas através de palavras estrategicamente adicionadas.

Caso seu negócio, por exemplo, seja sobre fotografar recém nascidos na cidade de São Paulo, é preferível que você adicione palavras chaves como: “Fotógrafo de bebês em São Paulo”, facilitando assim pessoas de te encontrarem através dos motores de pesquisas disponíveis na internet.

Nomeie suas fotos com descrições otimizadas aos sistemas de pesquisas

Um conteúdo complementar ao seu SEO é o alt text e o título da imagem. Antes de publicar, você deve renomear todas suas fotos e conteúdos com frases que são fáceis de serem usadas em motores de pesquisas. Como exemplo: ao invés de nomear as fotos de casamento como “Carlos e Maria Casamento”, você pode adicionar uma breve descrição mais específica sobre o evento, como “Casamento noturno na Villa Mix”. Desse modo, os motores de pesquisa podem encontrar correspondentes à sua imagem de maneira mais fácil.

Escreva uma introdução única sobre você

O que irá diferenciar você de outros milhares de fotógrafos profissionais?

Você deve dedicar um tempo para escrever uma descrição autêntica para a sua biografia. Escreva sobre como você começou a trabalhar com isso, ou porque você é apaixonado por fotografias – qualquer coisa genuína que faça as pessoas se interessarem por você, ao invés de outros fotógrafos.

Crie um portfólio com suas melhores fotos

Não há nada melhor que apresentar todo seu potencial em um único documento – e é para isso que serve o portfólio. Nele, irão os seus trabalhos mais interessantes e bem trabalhados, para divulgar tudo do bom e do melhor que há no seu serviço.

O mundo a cada dia está se tornando cada vez mais digital, com pessoas acessando sites através de seus computadores e também celulares – você precisa estar preparado para receber visitas online.

Edite as fotos para que todas fiquem com uma qualidade otimizada para impressionar a todos, seja adicionando filtros ou mexendo em configurações específicas em um aplicativo de edição.

Este site, por exemplo, oferece a opção de remover fundo gratuitamente de qualquer imagem, ajudando assim você fazer montagens de itens específicos ou mesmo para montar banners de divulgação.

Foto de: VistaCreate

Procure parceiros de marketing

Procure profissionais ou negócios onde vocês possam colaborar entre si – como lugares onde seus possíveis clientes irão gastar dinheiro, em ramos que não estão em competição direta com você.

Uma campanha de marketing cooperativa divide o mesmo público alvo, porém com conteúdos totalmente diferentes, gerando assim uma colaboração simultânea de crescimento e divulgação. Alguns exemplos são: agências imobiliárias, veterinários, depósitos de bebidas e muitos outros.

Divida sua experiência

Você possui uma vasta experiência na área devido a muitos estudos e trabalhos? Perfeito! Divida-os.

Há diversos grupos onlines e presenciais onde pessoas apaixonadas por fotos se encontram e comunicam-se, e todos os membros estão querendo aprender a melhorar a qualidade de suas fotos.

Prepare uma apresentação de 10 minutos, mostrando o que você pode oferecer e alguns de seus trabalhos. Em uma única postagem, você pode encontrar vários futuros clientes, e até mesmo pessoas que podem te contratar efetivamente, se esta for a sua meta.

Foto de: Freepik

Crie uma lista de email

Desde o começo de seu negócio, criar uma lista de email onde você possa mandar notícias e novidades sobre seu trabalho para pessoas que realmente estão interessadas em receber seu conteúdo é extremamente importante. Afinal, os algoritmos de todas redes sociais estão em constante atualização, podendo fazer seu conteúdo começar desaparecer no meio da web. Porém, com este recurso, seus clientes sempre receberão conteúdos – enquanto estiverem inscritos na lista, é claro.

Além disso, é uma ótima maneira de divulgar ofertas especiais, marcar encontros profissionais ou mesmo divulgação de algum artigo sobre fotografia que você escreveu – coisas que você conseguirá sempre informar ao seu público alvo.

