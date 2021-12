ARTESP estima que cerca de 3,5 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias

A ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo prevê que, durante o feriado de ano novo, mais de 1,89 milhão de veículos circulem pelos três principais sistemas viários concedidos que ligam a capital aos municípios do interior paulista: Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna/Carvalho Pinto e Raposo Tavares-Castello Branco.

Na interligação da capital com o Litoral Sul, pelo Sistema SAI (Anchieta/Imigrantes) e na Rodovia dos Tamoios, no Litoral Norte do Estado, devem circular, respectivamente, 310 mil e 130 mil veículos. Já em outro importante trecho concedido, o Rodoanel Mário Covas (trechos oeste, sul e leste), a expectativa de movimento é de 1,16 milhão de veículos.

Movimento entre capital e interior

Entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, devem passar pelo Sistema Castello-Raposo 510 mil veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 575 mil veículos no período. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 809 mil veículos (nos dois sentidos).

Circulação para o litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que liga a capital ao litoral Sul, a concessionária que administra o trecho prevê que o fluxo seja de aproximadamente 310 mil veículos. A Operação Descida, relativa ao movimento de veículos rumo à Baixada Santista no Réveillon, teve início na última terça-feira (28), com fluxo de veículos das 09h até às 19h.

A maior movimentação de veículos está prevista para esta quinta-feira (30), das 08h à meia-noite, e para a sexta-feira (31), ao longo de todo o dia. Na volta, a previsão é de trânsito no final de tarde de sábado (01), a partir das 17h, quando será implementada a Operação Subida 2×8.

Quanto à Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral Norte, está previsto que 130 mil veículos sigam em direção ao litoral durante este feriado.

Rodoanel

As concessionárias que administram o Rodoanel Mário Covas (trechos oeste, sul e leste) aguardam a circulação de mais de 1,16 milhão de veículos no Ano Novo.

