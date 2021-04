Arquidiocese de Botucatu comunica retorno das missas a partir de domingo, 18

A Arquidiocese de Botucatu anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 16, o retorno gradual das atividades presenciais das missas nas paróquias e Botucatu e região.

O Arcebispo Dom Maurício emitiu um comunicado permitindo o retorno das celebrações presenciais, conforme Decreto do Governo do Estado de São Paulo, a partir do próximo domingo, 18 de abril. As paróquias deverão seguir todas as restrições e cuidados para a prevenção da disseminação da COVID-19.

Fase de transição

O Governo do Estado de São Paulo anunciou hoje uma nova fase do plano de flexibilização e autorizou a abertura de comércios e o retorno das atividades religiosas presenciais a partir deste domingo, dia 18.

A medida foi estipulada pelo governo do estado como uma fase transitória, cujo o objetivo possibilita a liberação gradual de outros setores da economia, considerados não essenciais, pelo estado, até o final de abril. Uma nova atualização deve acontecer em 1º de maio.

Nesta nova fase, que fica entre a vermelha e a laranja, a gestão estadual prioriza o retorno gradativo das atividades presenciais, o teletrabalho para atividades administrativas e o escalonamento da entrada e saída de atividades, além de manter o toque de restrição das 20h às 5h.