Morre em Botucatu o Diácono Adilson Aparecido Sauer aos 53 anos

A Arquidiocese de Botucatu comunicou nesta segunda-feira, dia 31, a morte do Diácono Adilson Aparecido Sauer, de 53 anos. A nota cita que religioso foi vítima da Covid-19.

O Diácono Adilson estava desempenhando suas funções na Paróquia do Santíssimo Sacramento. Pelas redes sociais religiosos e fieis lamentaram o passamento.

“Comunicamos com pesar o falecimento do Diácono Adilson Aparecido Sauer, aos 53 anos, vítima do COVID-19. Rezemos pelo descanso eterno e pela fortaleza de familiares e amigos. Neste momento de dor, saudade e esperança na e ressureição, a Arquidiocese de Botucatu se une aos familiares e paroquianos Santíssimo Sacramento”, diz comunicado.

A Paróquia do Santíssimo Sacramento no bairro Comerciários III também se expressou através de comunicado no Facebook.

“O céu está em festa, nossos coração apertado, pois ainda não conseguimos acreditar que o senhor se foi tão cedo.

Gratidão por tudo, absolutamente tudo que sempre fez por nós, seus paroquianos. Nos conforta saber que está nos braços do Pai, mas a tristeza é imensa. Saudade eterna, nosso Amado Diácono Adilson Sauer”, diz publicação.

O sepultamento está marcado para às 17 horas de hoje e será restrito os familiares.