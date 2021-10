Aproximadamente 470 mil veículos devem trafegar na Castello Branco durante o feriado prolongado

A concessionária CCR SPVias estimou nesta semana que 470 mil veículos devem trafegar por suas rodovias no fim de semana prolongado devido ao feriado de Finados (02 de novembro).

A Concessionária já está realizando a operação especial de atendimento, que teve início na zero hora desta sexta-feira (29/10) e se estende até meia noite do dia 2 de novembro (terça-feira). Toda a frota de veículos da Concessionária estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado através do 0800-703-5030, gratuitamente, 24 horas por dia.

O maior movimento esperado é na Rodovia Castello Branco (SP-280), principal ligação para os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Botucatu, Iaras e Águas de Santa Bárbara. A previsão é que 277 mil veículos passem por este trecho.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), nas proximidades de Itapetininga, Alambari, Sarapuí e Araçoiaba da Serra, o movimento esperado é de 59 mil veículos.

Na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, devem trafegar aproximadamente 35 mil veículos.

Horários de pico

29/10/2021 (sexta-feira) – entre 17h e 18h | sentido interior

30/10/2021 (sábado) – entre 08h e 09h | sentido interior

02/11/2021 (terça-feira) – entre 13h e 18h | sentido capital