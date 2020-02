Aproveite as últimas unidades do Residencial ‘Vida Nova Botucatu’ da Pacaembu Construtora

No fim da tarde desta terça-feira, 18, dezenas de clientes da Pacaembu Construtora lotaram a loja da empresa que fica na Praça Paratodos em Botucatu. Eles receberam os contratos que foram firmados em cartório, um momento muito especial para quem sempre sonhou com a casa própria.

“A equipe da Pacaembu Construtora recebeu muitas famílias na loja do Vida Nova Botucatu, para retirada dos contratos da Caixa registrados em cartório. Esse documento oficializa a propriedade do seu imóvel. Estamos muito agradecidos pela confiança que esses clientes depositaram na Pacaembu”, disse Gina Ferreira, Gerente Comercial da Construtora.

A partir de agora, são oficialmente os donos de suas casas no Residencial Vida Nova. Trata-se do novo bairro planejado da cidade, com a qualidade Pacaembu que Botucatu já conhece.

Corra e garanta sua unidade

O empreendimento já está em fase de construção no distrito de Rubião Júnior. Para quem deseja realizar o sonho da casa própria, esse é o momento. Corra, pois são as última unidades.

“As obras já iniciaram e estão em ritmo acelerado. As famílias que quiserem sair do aluguel e adquirir um imóvel de qualidade, num bairro novo e totalmente planejado com toda infraestrutura, ainda dá tempo. Estamos comercializando as últimas unidades dessa primeira fase”, explicou.

É muito fácil fazer negócio com Pacaembu. Vá até a Loja que fica ao na Praça Coronel Moura, 65, ao lado do Teatro Municipal. Leve seus documentos pessoais, comprovante de renda, faça uma simulação e aproveite todas as oportunidades e facilidades para realizar seu sonho e sair de vez do aluguel:

Parcelas a partir de R$ 360

Entrada em 60 vezes

Desconto do governo

E financiamento em até 360 meses

“Então corram, pois, está acabando. Vá até nossa loja com seus documentos pessoais e de renda e faca sua simulação. Tenho certeza que você vai fechar negócio conosco. Na Pacaembu você vai realizar o sonho de morar no que é seu e muito fácil”, finaliza Gina Ferreira.

Muitos prêmios na Pacaembu

Um diferencial da Pacaembu Construtora são os prêmios, com campanhas que incentivam seus clientes.

Kit Churrasco – Indicou um amigo, ganhou um um kit-churrasco.

Promoção de carnaval – Comprou sua casa, gira a roleta da sorte a vários prêmios oferecidos pela Pacaembu.

Pacaembu Construtora. Você merece viver bem